Посол Украины Макеев связал высказывания Трампа с "российской пропагандой"

Посол Украины в Германии Алексей Макеев на фоне резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского заявил о единстве и сплочении граждан республики и призвал Запад не поддаваться "российской пропаганде".
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