Пойдет далеко: Россию воодушевил успех в сдерживании украинского контрнаступления – WP

Российское руководство все больше уверено в том, что углубление экономических и дипломатических связей с Китаем и странами Глобального Юга позволит бросить вызов международной финансово-политической системе, в которой доминируют Соединенные Штаты.
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