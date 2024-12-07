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Почти 90% россиян заявили, что их жилье нуждается в ремонте

Почти 90% россиян заявили, что их жилье нуждается в ремонте

14% россиян оценили состояние своего жилья как плохое и требующее капитального ремонта. Еще 40% заявили о необходимости провести косметический ремонт 89% россиян заявили, что их жилье нуждается в ремонте — капитальном или косметическом.

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