Новосибирская область отправила в зону СВО 2,5 тысячи кубометров леса

Брус и доски из Новосибирской области помогут воинам-сибирякам укрепить блиндажи и окопы.По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в зону СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих.
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