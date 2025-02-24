В Иркутской области полицейские и общественники провели урок мужества в рамках «Дня карьеры»

В Ангарске сотрудники полиции и члены Общественного совета при Управлении МВД России по Ангарскому городскому округу провели встречу со студентами третьего курса юридического факультета ангарского филиала «Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма» специальности «Право и организация социального обеспечения».