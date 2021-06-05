Сергей Ребров об уходе из «Ференцвароша»: «Заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано»

Сергей Ребров высказался после отставки с поста главного тренера «Ференцвароша». Под руководством украинца клуб из Будапешта трижды становился чемпионом Венгрии, играл в группе Лиги Европы и впервые за 25 лет вышел в группу Лиги чемпионов.