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Царьград

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The Independent: Семья выжила в чудо-доме во время наводнения в Непале

The Independent: Семья выжила в чудо-доме во время наводнения в Непале

В Непале бирюзовый дом выдержал натиск стихии: вода и камни разрушили соседние строения. Внутри находились семья Пьякурел, включая детей и пожилых родителей.

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