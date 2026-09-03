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Регион 29

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Жительница Котласа потеряла больше миллиона рублей, поверив «брокерам» из интернета

Жительница Котласа потеряла больше миллиона рублей, поверив «брокерам» из интернета

Жительница Котласа потеряла более 1,2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Женщина перевела мошенникам собственные накопления и кредитные деньги.

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