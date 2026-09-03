Жительница Котласа потеряла больше миллиона рублей, поверив «брокерам» из интернета

Жительница Котласа потеряла более 1,2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Женщина перевела мошенникам собственные накопления и кредитные деньги.
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