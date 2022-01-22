Что происходит в мире

Самсонов Александр Глобальным фашистам нужно полное повиновение. Проблема в том, что значительная часть российской «знати», полностью привязанная к Западу через свои семьи, капиталы, собственность, готова договориться с глобальной элитой-мафией.
Самсонов Александр Глобальным фашистам нужно полное повиновение. Проблема в том, что значительная часть российской «знати», полностью привязанная к Западу через свои семьи, капиталы, собственность, готова договориться с глобальной элитой-мафией.
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