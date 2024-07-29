Во Владивостоке сотрудник аэропорта умер на предрейсовом медосмотре

Сотрудник «Международного аэропорта Владивосток» скончался во время медосмотра. Об этом и других несчастных случаях на предприятиях Приморья рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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