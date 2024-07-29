PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Этот Primpress несет лишь смуту, публикуя всякий бред. Непонятно, как его еще не закрыли!«Не вздумайте там...
  • Татьяна Клюева
    Бред.«Не вздумайте там...
  • Ингерман Ланская
    этот роскотрол сам то что-нибудь на этих площадках покупал? или  только ОБС?«Не вздумайте там...

Во Владивостоке сотрудник аэропорта умер на предрейсовом медосмотре

Во Владивостоке сотрудник аэропорта умер на предрейсовом медосмотре

Сотрудник «Международного аэропорта Владивосток» скончался во время медосмотра. Об этом и других несчастных случаях на предприятиях Приморья рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх