Аналитик Андрианов: цена на нефть вернется к $90 за баррель

В ближайшее время цена на нефть вернется к отметке 90 долларов за баррель - именно такая стоимость энергоресурса была до начала эскалации между Израилем и Палестиной, заявил «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.