Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что руководитель Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок относится враждебно не только к РФ, но и к своей стране, пренебрегая экономическими интересами Германии.
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