Запад может прекратить существование, следует из доклада

Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса — такую точку зрения изложил заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в докладе «2025: трансформация мира».