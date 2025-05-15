Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гаранина
    Молодцы наши ребята! Дай - то Бог им вернуться живыми! Молиммся за нихБританский наемни...
  • Татьяна Гаранина
    По моему, США,  "дуриком", продолжают демонстрировать полное непонимание первопричин конфликиа и начала СВО.(( И прод...США надеются, что...
  • Vladimir Lioubimcev
    Россия ЕЩЕ БУДЕТ ДЕРЖАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ НА ЗАПАДЕ?!!.... Ишь, как немчура поганая губищи свои раскатала на российские де...Мерц заявил о рис...

Запад может прекратить существование, следует из доклада

Запад может прекратить существование, следует из доклада

Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса — такую точку зрения изложил заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в докладе «2025: трансформация мира».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх