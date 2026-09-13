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Мировое обозрение

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«Пока они не готовы»: Патрушев рассказал о реакции Запада на предупреждение Путина

«Пока они не готовы»: Патрушев рассказал о реакции Запада на предупреждение Путина

Западные страны услышали предупреждение Владимира Путина относительно захвата торговых судов, однако пока не готовы менять свою линию.

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