«Пока они не готовы»: Патрушев рассказал о реакции Запада на предупреждение Путина

Западные страны услышали предупреждение Владимира Путина относительно захвата торговых судов, однако пока не готовы менять свою линию.
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