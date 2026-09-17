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Царьград

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Скелет 16-летнего студента найден в Свердловской области через месяц

Скелет 16-летнего студента найден в Свердловской области через месяц

В Свердловской области найден скелет подростка, исчезнувшего более месяца назад. Студент из Екатеринбурга покинул дом ночью 5 августа.

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