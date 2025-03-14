Поражение 6-й танковой армии СС у озера Балатон Колонна немецких танков Pz.Kpfw. IV Ausf.J, расстрелянная из засады советской артиллерией в районе озера Балатон.
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Поражение 6-й танковой армии СС у озера Балатон Колонна немецких танков Pz.Kpfw. IV Ausf.J, расстрелянная из засады советской артиллерией в районе озера Балатон.
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