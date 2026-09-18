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Мировое обозрение

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Сухогруз загорелся после удара «Герани-4» в порту Южный

Сухогруз загорелся после удара «Герани-4» в порту Южный

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань-4 сикер» по сухогрузу в порту Южный Одесской области.

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