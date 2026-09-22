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Губерниев на фоне извинений «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова про «свинское поведение» игроков: «Футбольный бог нам всем судья. Бог не выдаст, свинья не съест!»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения « Матч ТВ » перед «Крыльями Советов» за его высказывания в эфире.

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