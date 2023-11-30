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Немцы покраснели от стыда из-за одной фразы Путина: президент России посмеялся над униженной Германией

Немцы покраснели от стыда из-за одной фразы Путина: президент России посмеялся над униженной Германией

Владимир Путин заявил о недостатке суверенитета у Германии, которая вынуждена финансировать антироссийскую политику союзников в ущерб собственным интересам.

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Комментарии
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Константин Белимов
У немцев давно нет красной краски что бы краснеть как и у США!
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16 час.
Андрей nirVAna
НАСТОЯЩИЕ НЕМЦЫ ДАВНО В РОССИИ!!!
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16 час.
СК
Степан Капуста
Европу заселяют около 500 млн. жителей, половина из них, как минимум, - вполне квалифицированные люди, способные легко вписаться в нашу культуру. Если смотреть &quot;вдолгую&quot;, со временем эти люди начнут стремиться переезжать туда, где им лучше. Куда? Азия, Африка отпадают. Остается бескрайняя Россия с её несметными сокровищами и добрым народом. Нужно только этой миграции, которая уже потихоньку начинается, поспособствовать политически и экономически. К чему это я? Ученые посчитали, что для того, чтобы осваивать, контролировать и защищать огромную территорию России необходимо население не менее 300 миллионов.
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13 час.

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