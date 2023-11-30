Немцы покраснели от стыда из-за одной фразы Путина: президент России посмеялся над униженной Германией

СК

Степан Капуста

Европу заселяют около 500 млн. жителей, половина из них, как минимум, - вполне квалифицированные люди, способные легко вписаться в нашу культуру. Если смотреть "вдолгую", со временем эти люди начнут стремиться переезжать туда, где им лучше. Куда? Азия, Африка отпадают. Остается бескрайняя Россия с её несметными сокровищами и добрым народом. Нужно только этой миграции, которая уже потихоньку начинается, поспособствовать политически и экономически. К чему это я? Ученые посчитали, что для того, чтобы осваивать, контролировать и защищать огромную территорию России необходимо население не менее 300 миллионов.