Наемник из Америки сдал сослуживцев по ВСУ

В сеть попало видео, на котором американец Бенджамин Велкро (настоящее имя Рид), участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, делится мнениями о своих соратниках из группировки «Избранная рота» (Chosen Company).
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