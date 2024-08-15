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Свежие комментарии

Наемник из Америки сдал сослуживцев по ВСУ

В сеть попало видео, на котором американец Бенджамин Велкро (настоящее имя Рид), участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, делится мнениями о своих соратниках из группировки «Избранная рота» (Chosen Company).

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