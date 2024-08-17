В Нижнем Новгороде состоялось награждение победителей Первой Всероссийской премии «На родном»

На церемонии закрытия Первой Всероссийской премии в области народных художественных промыслов «На родном», в которой приняли участие более 40 регионов страны, предприятия Подмосковья завоевали шесть наград.
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