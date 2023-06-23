113 лет со дня рождения Конрада Цузе – всемирно признанного изобретателя компьютера

Автор: Albert_Wesker Оригинальный материал О биографии Цузе написано много. Мы не будем повторять уже написанное, а подробно рассмотрим, как создавался первый компьютер и что послужило «вдохновением» для изобретателя».
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