Вооруженные силы (ВС) России за неделю отбили 20 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся проникнуть в Луганскую народную республику (ЛНР), уничтожив около 10 тысяч военнослужащих украинской армии и иностранных наемников.
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