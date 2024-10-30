Вячеслав Бутусов исполнит в Петрозаводске песни группы «Наутилус Помпилиус»

Концерт (12+) пройдет в спортивном комплексе «Луми». 29 ноября в Петрозаводске, на сцене спортивного комплекса «Луми» состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius на бис.
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