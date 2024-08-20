Харрис отказалась от дебатов с Трампом

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница, действующий вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис отказалась от проведения дебатов 4 сентября на канале Fox News.