Красавица и чудовище: 22 девушки, которые не боятся быть неидеальными

Многие девушки очень тщательно фильтруют фотографии, чтобы выложить только самый лучший снимок. В сети обычно можно видеть только фото, где нет никаких изъянов, но героини нашей подборки не стесняются плохих снимков! Они умеют смеяться над собой, и производят не меньшее впечатления своей эффектной внешностью.
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