Маск согласился с прогнозом бизнесмена Сакса о судьбе Харькова и Одессы

Предприниматель из Соединённых Штатов Америки Илон Маск выразил поддержку прогнозу своего коллеги Дэвида Сакса по поводу того, что киевский режим расстанется с очередными регионами, если не станет вступать в переговорный процесс.
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