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Биохимик Кулешова предупредила об опасности воды из кулеров

Биохимик Кулешова предупредила об опасности воды из кулеров

Многие россияне полагают, что вода в кулерах является очищенной и безопасной к употреблению. Однако на самом деле она может навредить организму из-за нарушений правил дезинфекции бутыли, сообщила эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

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