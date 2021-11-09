Биохимик Кулешова предупредила об опасности воды из кулеров

Многие россияне полагают, что вода в кулерах является очищенной и безопасной к употреблению. Однако на самом деле она может навредить организму из-за нарушений правил дезинфекции бутыли, сообщила эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.
Многие россияне полагают, что вода в кулерах является очищенной и безопасной к употреблению. Однако на самом деле она может навредить организму из-за нарушений правил дезинфекции бутыли, сообщила эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.
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