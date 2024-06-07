Российские прокуроры вернули в собственность государства более ста предприятий

Как рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов, этот показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски, когда прокурорского реагирования требовали факты сращивания бизнеса и власти, сообщает корреспондент УтроNews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии