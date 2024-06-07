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Российские прокуроры вернули в собственность государства более ста предприятий

Российские прокуроры вернули в собственность государства более ста предприятий

Как рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов, этот показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски, когда прокурорского реагирования требовали факты сращивания бизнеса и власти, сообщает корреспондент УтроNews.

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