FSD Tesla не может нормально работать с односторонним движением, без пробок, препятствий и по фиксированному маршруту

Спустя два года после запуска туннеле с односторонним движением, по которому ездят автомобили Tesla, компания The Boring Company до сих пор не смогла добиться полностью автономного вождения даже на этом коротком участке, хотя и обещала это.
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