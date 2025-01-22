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Министр обороны Франции Лекорно: слова Трампа стали «пинком под зад» Европе

Министр обороны Франции Лекорно: слова Трампа стали «пинком под зад» Европе

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что недавние заявления американского лидера Дональда Трампа о Гренландии и Панамском канале должны стать «пинком под зад» для стран Европы.

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