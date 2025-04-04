«Очень странно». Юки Цунода удивлен отсутствием звонка от Марко

«Очень странно». Юки Цунода удивлен отсутствием звонка от МаркоGetty Images / Red Bull Content PoolЯпонский гонщик Red Bull Racing Юки Цунода заявил, что спортивный консультант команды Хельмут Марко не разговаривал с ним после замены Лиама Лоусона.
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