МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Без названия

Без названия

По русской армии нанесён страшный удар на Запорожском направлении Михаил Рябов.   Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, у которого натянутые отношения с руководством Минобороны, опубликовал в своем блоге аудио-обращение командира российской обороны на Запорожском направлении генерала Ивана Попова (позывной «Спартак»).

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Комментарии
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Анфиса Иванова
А за все это расплачиваются своими жизнями наши ребята...  Не  ведь не будь такой ситуации в МО сколько бы жизней сохранилось...в том числе и для пользы важнейшего дела - СВО!. Что-то в нашем &quot; Датском королевстве &quot; не то происходит, господи...!
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