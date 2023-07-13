Без названия

По русской армии нанесён страшный удар на Запорожском направлении Михаил Рябов. Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев, у которого натянутые отношения с руководством Минобороны, опубликовал в своем блоге аудио-обращение командира российской обороны на Запорожском направлении генерала Ивана Попова (позывной «Спартак»).
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Анфиса Иванова
А за все это расплачиваются своими жизнями наши ребята... Не ведь не будь такой ситуации в МО сколько бы жизней сохранилось...в том числе и для пользы важнейшего дела - СВО!. Что-то в нашем " Датском королевстве " не то происходит, господи...!
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