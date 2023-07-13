Без названия

Анфиса Иванова

А за все это расплачиваются своими жизнями наши ребята... Не ведь не будь такой ситуации в МО сколько бы жизней сохранилось...в том числе и для пользы важнейшего дела - СВО!. Что-то в нашем " Датском королевстве " не то происходит, господи...!