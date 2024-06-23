В АТОР заявили, что отельеры снизили цены на туры в Турцию из-за низкого спроса

Global Look Press/Konrad Wothe/imageBROKER.com Фиксируемый низкий спрос на путевки в Турцию из России в июле привел к тому, что отельеры начали снижать цены, заявил в беседе с РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
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