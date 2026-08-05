Европейские цены на газ достигли рекордных показателей за последние годы

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Всемирный банк: нынешние цены на газ в Европе достигли показателей 2023 года Стоимость газа в Европе за июль достигла $18,06 (около 1450 рублей) за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров), согласно статистике Всемирного банка.