ЦИК: На выборы депутатов региональных парламентов выдвинули свои кандидатуры 771 человек

По состоянию на 25 июня было выдвинуто 771 кандидат на выборы депутатов региональных парламентов. Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила ее председатель Элла Памфилова.
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