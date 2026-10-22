В ЕС обеспокоились возможностью остаться без своего представителя на переговорах по урегулированию украинского конфликта и задумались о поиске подходящей кандидатуры, пишет Politico, ссылаясь на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Киев разжигает ко...
- ГБ Страшнее ядерной ...
- ГБ Генерал объяснил ...
А зачем Евросоюзу эти переговоры? США собираются кинуть только Россию...