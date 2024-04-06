Эрдоган и Лукашенко заявили, что их страны приостанавливают участие в договоре о вооруженных силах в Европе Алиса БронскаяСразу два государства — Турция и Беларусь — заявили о том, что приостанавливают свое участи в договоре о вооруженных силах в Европе.