Эрдоган и Лукашенко заявили, что их страны приостанавливают участие в договоре о вооруженных силах в Европе Алиса БронскаяСразу два государства — Турция и Беларусь — заявили о том, что приостанавливают свое участи в договоре о вооруженных силах в Европе.
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