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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» впервые в истории не забил в 1-м матче сезона НХЛ. У «Кэпиталс» 19 бросков в игре с «Питтсбургом»

«Кэпиталс» начали регулярный чемпионат с домашнего поражения от «Питтсбурга».  Клуб из столицы США выступает в НХЛ с сезона-1974/75.

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