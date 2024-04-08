В Омске мужчина, имеющий спортивный разряд, задержан оперативниками за покушение на сбыт синтетических наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в ходе реализации оперативной информации установили, что 29-летний омич, который имеет различные награды за спортивные достижения, занимается распространением наркотиков.
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