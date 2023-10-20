Малые производители зеленой энергии требуют недискриминационных условий на рынке

Разногласия между производителями зеленой энергии и профильным министерством возникли после того, как парламент одобрил в первом чтении законопроект о стимулировании использования возобновляемых источников энергии.
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