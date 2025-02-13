Россия все больше привлекает иностранцев

МегаФон проанализировал данные о подключении иностранных абонентов к своей сети за 2024 год. По данным оператора, количество посетивших Россию иностранцев увеличилось на 18% в сравнении с данными за 2023 год.
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