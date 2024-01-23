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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Трамп предрек Байдену выбывание из предвыборной гонки

Трамп предрек Байдену выбывание из предвыборной гонки

ВАШИНГТОН, 23 января, ФедералПресс. Нынешний президент США Джо Байден, выдвинувший свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, скоро выйдет из предвыборной гонки, считает его политический противник Дональд Трамп.

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