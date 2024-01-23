Трамп предрек Байдену выбывание из предвыборной гонки

ВАШИНГТОН, 23 января, ФедералПресс. Нынешний президент США Джо Байден, выдвинувший свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, скоро выйдет из предвыборной гонки, считает его политический противник Дональд Трамп.
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