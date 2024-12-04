За рулем
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За рулем

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Когда все автомобили будут управляться голосом? Мнение эксперта

Когда все автомобили будут управляться голосом? Мнение эксперта

 Вопрос от читателя «За рулем»:– Способны ли голосовые команды типа «Открой окно», грубо говоря, открывать окно не полностью? И всегда ли есть дублеры типа обычной кнопки?Ответ экспертаКирилл Милешкин, «За рулем»:– Функция расширенного голосового управления пока что в диковинку.

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