Не в ту электричку сел: уссурийцы попросили губернатора Приморья доехать до их города

Накануне жители Приморья поделились видео с губернатором Олегом Кожемяко, который ехал как обычный пассажир в пригородной электричке.
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