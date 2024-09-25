Жены героев подвели промежуточные итоги своей работы в Туле

24 сентября «Жёны Героев» за круглым столом с министром молодежной политики Алексеем Давлетшиным, директором МБОУ - лицея № 2 и активистами Молодой Гвардии в Штабе общественной поддержки Тульской области подвели промежуточные итоги реализации проекта в муниципальных образованиях.
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