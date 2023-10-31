Глава Минфина Силуанов не указал Тюмень в числе регионов, которые получат в ближайшие 3 года финансирование на кампусы

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании Госдумы с проектом бюджета, не назвал Тюмень в числе регионов, для которых предусмотрены средства из федерального бюджета 2024-2027 на кампус.
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