Правительство России поддержало проект о штрафах за курение в школах и детсадах. Штрафы планируют установить на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
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Правительство России поддержало проект о штрафах за курение в школах и детсадах. Штрафы планируют установить на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.