Для получения страховой пенсии россиянам потребуется 15 лет стажа, — эксперт Ирэн ОрлонскаяВ 2024 году россиянам для получения пенсии по старости необходимо будет иметь минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), как сообщает юрист Никита Ляховецкий на aif.