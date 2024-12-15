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Венгрия: Сийярто сообщил об отказе Украины в разговоре Орбана и Зеленского

Венгрия: Сийярто сообщил об отказе Украины в разговоре Орбана и Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его запрос на телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским был отклонён украинскими представителями Андреем Ермаком и Андреем Сибигой.

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